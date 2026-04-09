Фінляндія закупить у Південної Кореї самохідні гаубиці на понад 500 млн євро

Фінляндія закупить для своїх Сил оборони додаткові самохідні гаубиці K9 калібру 155 міліметрів південнокорейського виробництва.

Про це повідомили журналістам в пресслужбі фінського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Фінське оборонне відомство та представник Корейського агентства з просування торгівлі та інвестицій (KOTRA) підписали відповідний контракт на закупівлю в Гельсінкі 9 квітня.

Закупівля включає 112 одиниць вживаних самохідних гаубиць K9, а також запасні частини та системи технічного обслуговування до них. Загальна вартість закупівлі становить 546,8 млн євро.

"Ця закупівля дозволить економічно ефективно підвищити боєздатність артилерії Сухопутних військ. Закупівля є частиною реформування Сухопутних військ, визначеного в оборонному звіті, яке буде реалізовано протягом наступних десяти років. Водночас це є потужним свідченням тісної співпраці оборонних відомств Фінляндії та Південної Кореї", – зазначив міністр оборони Антті Хякканен.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.

А перед тим Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.