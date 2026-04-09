Финляндия закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на сумму более 500 млн евро

Финляндия закупит для своих Сил обороны дополнительные самоходные гаубицы K9 калибра 155 миллиметров южнокорейского производства.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе финского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

Финское оборонное ведомство и представитель Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA) подписали соответствующий контракт на закупку в Хельсинки 9 апреля.

Закупка включает 112 единиц бывших в употреблении самоходных гаубиц K9, а также запасные части и системы технического обслуживания к ним. Общая стоимость закупки составляет 546,8 млн евро.

"Эта закупка позволит экономически эффективно повысить боеспособность артиллерии Сухопутных войск. Закупка является частью реформирования Сухопутных войск, определенного в оборонном отчете, которое будет реализовано в течение следующих десяти лет. В то же время это является убедительным свидетельством тесного сотрудничества оборонных ведомств Финляндии и Южной Кореи", – отметил министр обороны Антти Хякканен.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.

А перед этим Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму примерно 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.