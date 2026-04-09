У Франції швидкісні поїзди одного з напрямків спізнюються на години через технічну проблему

Через виявлену несправність на залізниці усі швидкісні потяги з Парижа на південний схід затримуються у дорозі на 1,5-3 години.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На залізничній гілці південно-східного напрямку від Парижа, якою курсують експреси до Ліона та Марселя, серйозно порушено графік руху швидкісних поїздів через несправність стрілок на одній з ділянок маршруту у Бургундії.

Перший час після виявлення несправності швидкісні потяги, відомі у Франції за абревіатурою TGV, спрямували звичайною колією, не пристосованою для швидкісного руху, що відповідно подовжило їхній час у дорозі. Ці поїзди можуть доїжджати до кінцевих пунктів призначення із запізненням на 3 години.

З 14:30 відновили рух "швидкісною" колією, але зі значними обмеженнями швидкості, тому відставання від графіку продовжується, але вже з меншими спізненнями – до півтори години. Нормальне відновлення руху очікується лише увечері.

Залізниця пропонує мандрівникам за бажання здати квиток чи обміняти на інший без додаткових доплат.

Це одна з чергових неприємностей на гілці південно-східної залізниці за останній час. Так, наприкінці березня TGV сполученням Ніцца – Париж на 8 годин застряг у тунелі неподалік Марселя через серйозний нещасний випадок. За тиждень до того експрес Марсель – Париж спізнився на рекордні в історії понад 9 годин через серію проблем.

Раніше цього тижня на одній з гілок у Нормандії на увесь день став рух після зіткнення швидкісного експреса з фурою на переїзді, в аварії загинув машиніст потяга.

У жовтні 2025 року причиною масштабних затримок поїздів став підпал кабелів на залізниці.