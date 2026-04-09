Во Франции скоростные поезда одного из направлений опаздывают на несколько часов

Из-за обнаруженной неисправности на железной дороге все скоростные поезда из Парижа в юго-восточном направлении задерживаются в пути на 1,5–3 часа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На железнодорожной ветке юго-восточного направления от Парижа, по которой курсируют экспрессы до Лиона и Марселя, серьезно нарушен график движения скоростных поездов из-за неисправности стрелок на одном из участков маршрута в Бургундии.

В первое время после обнаружения неисправности скоростные поезда, известные во Франции под аббревиатурой TGV, направили по обычной линии, не приспособленной для скоростного движения, что соответственно увеличило время в пути. Эти поезда могут доезжать до конечных пунктов назначения с опозданием на 3 часа.

С 14:30 возобновили движение по "скоростной" линии, но со значительными ограничениями скорости, поэтому отставание от графика продолжается, но уже с меньшими опозданиями – до полутора часов. Нормальное возобновление движения ожидается только вечером.

Железная дорога предлагает путешественникам при желании вернуть билет или обменять его на другой без дополнительных доплат.

Это одна из очередных неприятностей на ветке юго-восточной железной дороги за последнее время. Так, в конце марта TGV по маршруту Ницца – Париж на 8 часов застрял в туннеле неподалеку от Марселя из-за серьезного несчастного случая. За неделю до этого экспресс Марсель – Париж опоздал на рекордные в истории более 9 часов из-за серии проблем.

Ранее на этой неделе на одной из ветвей в Нормандии на весь день остановилось движение после столкновения скоростного экспресса с грузовиком на переезде, в аварии погиб машинист поезда.

В октябре 2025 года причиной масштабных задержек поездов стал поджог кабелей на железной дороге.