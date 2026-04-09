Естонія скерує 500 млн євро на засоби ППО і дрони замість закупівлі бойових машин

Уряд Естонії у четвер ухвалив рішення призупинити програму закупівлі нових бойових машин і спрямувати виділені на ці цілі пів мільярда євро, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, дрони та безпілотні системи.

Про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник оборонного відомства Естонії, досвід України, ситуація на ринку та військова рекомендація командувача Сил оборони призвели до рішення уряду призупинити закупівлю нових бойових машин, загальна вартість програми якої становила понад 500 мільйонів євро.

"Щоб рухатися далі з іншими необхідними рішеннями, а також із продовженням терміну служби наявних бойових машин, це рішення потрібно було прийняти сьогодні", – сказав Певкур.

Термін служби наявних на озброєнні бойових машин CV-90 планується продовжити до 10 років, і хоча це теж обійдеться в чималу суму, це все ж у рази дешевше, ніж купівля нових машин, додав міністр.

"Але головна причина (відмови від купівлі нових машин. – Ред.) полягає в тому, що частка важкої техніки на полі бою скорочується, і звідси випливає рекомендація командувача Сил оборони про те, що в перспективі на 10 років недоцільно замінювати їх, а (розумніше) модернізувати наявні машини", – сказав він.

Ці 500 мільйонів будуть спрямовані на збільшення вогневої потужності та мобільності сил оборони і Збройних сил, на безпілотні системи, а також на підвищення обізнаності про ситуацію, розповів Певкур.

"Ми слідуємо тому, чого вчимося в України, і, безумовно, повітряна оборона та системи спостереження – ці сфери отримають помітне посилення в найближчі роки... Основна увага приділяється протидії дронам, протиповітряній обороні та безпілотним системам", – наголосив він.

Повідомляли також, що цього року Литва виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

А у Фінляндії пообіцяли найпізніше до кінця 2027 року запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України.