Эстония направит 500 млн евро на средства ПВО и дроны вместо закупки боевых машин

Правительство Эстонии в четверг приняло решение приостановить программу закупки новых боевых машин и направить выделенные на эти цели полмиллиарда евро, в частности, на средства противовоздушной обороны, дроны и беспилотные системы.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава оборонного ведомства Эстонии, опыт Украины, ситуация на рынке и военная рекомендация командующего Силами обороны привели к решению правительства приостановить закупку новых боевых машин, общая стоимость программы которой составляла более 500 миллионов евро.

"Чтобы двигаться дальше с другими необходимыми решениями, а также с продлением срока службы имеющихся боевых машин, это решение нужно было принять сегодня", – сказал Певкур.

Срок службы имеющихся на вооружении боевых машин CV-90 планируется продлить до 10 лет, и хотя это тоже обойдется в немалую сумму, это все же в разы дешевле, чем покупка новых машин, добавил министр.

"Но главная причина (отказа от покупки новых машин. – Ред.) заключается в том, что доля тяжелой техники на поле боя сокращается, и отсюда вытекает рекомендация командующего Силами обороны о том, что в перспективе на 10 лет нецелесообразно заменять их, а (разумнее) модернизировать имеющиеся машины", – сказал он.

Эти 500 миллионов будут направлены на увеличение огневой мощи и мобильности сил обороны и Вооруженных сил, на беспилотные системы, а также на повышение осведомленности о ситуации, рассказал Певкур.

"Мы следуем тому, чему учимся у Украины, и, безусловно, воздушная оборона и системы наблюдения – эти сферы получат заметное усиление в ближайшие годы... Основное внимание уделяется противодействию дронам, противовоздушной обороне и беспилотным системам", – подчеркнул он.

Сообщалось также, что в этом году Литва выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

А в Финляндии пообещали не позднее конца 2027 года запустить систему оповещения о воздушных угрозах, которую разрабатывают с учетом опыта Украины.