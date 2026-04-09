Стармер: переконався, що перемир’я у конфлікті з Іраном є крихким

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що після переговорів з лідерами країн Перської затоки переконався, що перемир’я у конфлікті з Іраном є "крихким".

Заяву очільника британського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Стармер, він обговорив із союзниками з країн Перської затоки "крихкий" характер перемир'я між США та Іраном і що для його закріплення "потрібно щось більше, ніж просто слова".

"Я думаю, що в основному панує шок від того, що на них взагалі напали, адже, звичайно, вони не нападали на Іран, а також від інтенсивності деяких атак. Полегшення від того, що зараз настало перемир'я. Думаю, загальне відчуття, що воно крихке, що над цим ще доведеться працювати", – сказав він.

Стармер наголосив на необхідності того, щоб "перемир’я стало постійним, а Ормузька протока залишалася відкритою".

"І для цього потрібні не лише слова. Потрібні конкретні дії", – резюмував британський прем’єр.

Нагадаємо, вночі 8 квітня США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. При цьому обидві сторони заявляють про свою "перемогу". В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.

10 квітня очікуються переговори американської та іранської делегацій в Ісламабаді, столиці Пакистану. Делегацію США має очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.