Стармер: убедился, что перемирие в конфликте с Ираном является хрупким

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что после переговоров с лидерами стран Персидского залива убедился, что перемирие в конфликте с Ираном является "хрупким".

Заявление главы британского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стармер, он обсудил с союзниками из стран Персидского залива "хрупкий" характер перемирия между США и Ираном и то, что для его закрепления "нужно нечто большее, чем просто слова".

"Я думаю, что в основном царит шок от того, что на них вообще напали, ведь, конечно, они не нападали на Иран, а также от интенсивности некоторых атак. Облегчение от того, что сейчас наступило перемирие. Думаю, общее ощущение, что оно хрупкое, что над этим еще придется работать", – сказал он.

Стармер подчеркнул необходимость того, чтобы "перемирие стало постоянным, а Ормузский пролив оставался открытым".

"И для этого нужны не только слова. Нужны конкретные действия", – резюмировал британский премьер.

Напомним, ночью 8 апреля США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. При этом обе стороны заявляют о своей "победе". В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Из Ирана уже поступают сигналы о намерении отступить от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана. Делегацию СШАдолжен возглавить вице-президент Джей Ди Венс.