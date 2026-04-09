Посол США в ЄС переконує, що Трамп і Венс не втручаються у вибори в Угорщині

Посол США в ЄС Ендрю Пуздер переконує, що президент Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс не втручаються у вибори в Угорщині попри їхню підтримку чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю AFP, повідомляє "Європейська правда".

Пуздер зазначив, що і Трамп, і його віцепрезидент "дуже відкрито заявляли про свою підтримку" угорського прем'єра.

Однак посол відкинув звинувачення в тому, що візит Венса до Будапешта, в ході якого той критикував брюссельських "бюрократів" через їхнє ставлення до Орбана, рівнозначний втручанню.

"Я не вважаю, що дії віцепрезидента чи президента були втручанням у угорські вибори", – сказав Пуздер.

У контексті заяв Венса американський посол зазначив: "Я думаю, що він намагався не застосовувати примус, не висувати економічних погроз і не робити нічого, що могло б бути примусовим".

Венс заявляв, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Він також позитивно оцінив позицію Орбана щодо російсько-української війни та назвав лідерство Орбана "взірцем для європейського континенту".

