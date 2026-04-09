Посол США в ЕС заявляет, что Трамп и Венс не вмешиваются в выборы в Венгрии

Посол США в ЕС Эндрю Пуздер утверждает, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс не вмешиваются в выборы в Венгрии, несмотря на их поддержку действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом дипломат заявил в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".

Пуздер отметил, что и Трамп, и его вице-президент "очень открыто заявляли о своей поддержке" венгерского премьера.

Однако посол отверг обвинения в том, что визит Венса в Будапешт, в ходе которого тот критиковал брюссельских "бюрократов" за их отношение к Орбану, равносилен вмешательству.

"Я не считаю, что действия вице-президента или президента были вмешательством в венгерские выборы", – сказал Пуздер.

В контексте заявлений Венса американский посол отметил: "Я думаю, что он старался не применять принуждение, не выдвигать экономических угроз и не делать ничего, что могло бы быть принудительным".

Венс заявлял, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии является возмутительным.

Он также положительно оценил позицию Орбана по поводу российско-украинской войны и назвал лидерство Орбана "образцом для европейского континента".

Читайте также: Система на службе Орбана. Где лидер Венгрии будет набирать голоса и почему Джей Ди Венс его не спасет