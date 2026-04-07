Венс в Угорщині: Орбан допоміг зрозуміти, що потрібно росіянам та українцям для миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, перебуваючи з візитом в Угорщині за п'ять днів до парламентських виборів, позитивно оцінив позицію прем’єра Віктора Орбана щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Венс сказав на пресконференції з Орбаном, його цитує видання Telex.

За словами Венса, Орбан правильно поставився до питання російсько-української війни, але головне – до того, як можна покласти їй край.

"Віктор допоміг зрозуміти, що потрібно росіянам і українцям для миру", – зазначив він.

Венс додав, що на мирному саміті в Будапешті усі сторони могли б зробити щось суттєве для миру.

Зі свого боку, Орбан розповів, що на зустрічі з Джей Ді Венсом вони обговорили і російсько-українську війну, яка, за його словами, є болючою темою, "адже ми говоримо про війну між двома християнськими країнами… до того ж на території Європи".

Орбан сказав, що високо цінує зусилля президента США Дональда Трампа на цьому напрямку. Він зазначив, що Америка стоїть на боці миру, а у війні в Україні гинуть угорці.

Орбан також підкреслив, що Угорщина і зараз готова до того, аби прийняти мирний саміт за участю США і Росії.

Нагадаємо, Венс також заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.