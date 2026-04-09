В Турции устроили масштабный рейд против ИГИЛ после нападения возле консульства Израиля

Новости — Четверг, 9 апреля 2026, 20:56 — Мария Емец

В Турции заявили о задержании около 200 человек по всей территории страны в рамках рейда против ИГИЛ после нападения вблизи консульства Израиля в Стамбуле.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции страны Акин Гюрлек заявил, что турецкие силовые структуры задержали по всей территории страны 198 человек в рамках мероприятий, продолжающихся после нападения у здания, где расположено консульство Израиля в Стамбуле.

По его словам, речь идет о рейдах против подозреваемых в причастности к ИГИЛ в 34 провинциях.

12 из задержанных оставили под стражей. Эта цифра включает и двух нападавших, которые выжили после столкновения с полицией возле консульства.

Напомним, инцидент возле консульства произошел 7 апреля. Трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, которые обеспечивали охрану здания. Двое правоохранителей получили легкие ранения. Один из нападавших во время столкновения погиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку нападения.

