ЗМІ: Трамп думає зменшити кількість військових США у Європі через невдоволення союзниками

Президент США Дональд Трамп нібито розглядає зменшення чисельності американських військ у Європі через своє невдоволення тим, як європейські союзники відмежувались від його війни проти Ірану та "не зрозуміли" бажання анексувати Гренландію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters на основі анонімних коментарів неназваного високопосадовця Білого дому.

За словами співрозмовника, Трамп почав обговорювати зі своїми радниками варіант виведення частини американських військових у Європі – з поверненням у США, а не перекиданням в інші країни.

Ніякого рішення з цього приводу ще не ухвалено і Пентагону поки не доручали підготувати конкретні плани.

Співрозмовник не деталізував, про яку чисельність військових може йтися.

Зараз у Європі – понад 80 тисяч військовослужбовців США, з яких 30 тисяч – у Німеччині. Значні контингенти розташовані також в Італії, Британії та Іспанії.

Перед цим у середу The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що у Трампа обговорюють варіант виведення контингенту з тих європейських країн, де критикували війну США та Ізраїлю проти Ірану (як, наприклад, Іспанія), або "недостатньо проявили підтримку".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови з Трампом у середу розповів, що наголошував у ній на "незамінності" НАТО. За його словами, про можливість виведення американського контингенту з Німеччини не йшлося.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Цього тижня Трамп розповів, що його невдоволення НАТО загострилося ще після того, коли союзники не зрозуміли його бажання анексувати Гренландію, територію Данії.

