СМИ: Трамп думает уменьшить количество военных США в Европе из-за недовольства союзниками

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает уменьшение численности американских войск в Европе из-за своего недовольства тем, как европейские союзники отмежевались от его войны против Ирана и "не поняли" желание аннексировать Гренландию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters на основе анонимных комментариев неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам собеседника, Трамп начал обсуждать со своими советниками вариант вывода части американских военных в Европе – с возвращением в США, а не переброской в другие страны.

Никакого решения по этому поводу еще не принято и Пентагону пока не поручали подготовить конкретные планы.

Собеседник не детализировал, о какой численности военных может идти речь.

Сейчас в Европе – более 80 тысяч военнослужащих США, из которых 30 тысяч – в Германии. Значительные контингенты расположены также в Италии, Британии и Испании.

Перед этим в среду The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что у Трампа обсуждают вариант вывода контингента из тех европейских стран, где критиковали войну США и Израиля против Ирана (как, например, Испания), или "недостаточно проявили поддержку".

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом в среду рассказал , что подчеркивал в нем на "незаменимости" НАТО. По его словам, о возможности вывода американского контингента из Германии речь не шла.

Напомним, на прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

На этой неделе Трамп рассказал, что его недовольство НАТО обострилось еще после того, когда союзники не поняли его желание аннексировать Гренландию, территорию Дании.

Подробно о том, как понимать угрозы Трампа выйти из НАТО и чего ожидать дальше – в видеоблоге "ЕвроПравды".