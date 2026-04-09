Мерц заявив після розмови з Трампом, що НАТО немає чим замінити

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив, серед іншого, майбутнє Північноатлантичного альянсу.

Про це Мерц сказав у Берліні в четвер, його цитує видання Welt, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час розмови не йшлося ані про виведення американських військ з Німеччини, ані про обмеження використання військової інфраструктури, але лідери говорили про майбутнє НАТО.

"Під час нашої телефонної розмови я запропонував йому, щоб ми ще раз обговорили майбутнє НАТО перед самітом НАТО в Анкарі, який відбудеться на початку липня. Цей альянс у будь-якому разі наразі нічим не замінити, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку разом з американським президентом", – сказав Мерц.

Він наголосив, що не хоче, аби війна між США та Іраном ще більше ускладнила відносини між Сполученими Штатами та їхніми європейськими партнерами по НАТО.

"Ми не хочемо – я не хочу – щоб НАТО розпався. НАТО є гарантом нашої безпеки, зокрема й насамперед у Європі", – наводить слова Мерца Reuters.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що своїми критичними заявами Трамп шкодить авторитету НАТО більше, ніж це робить господар Кремля Владімір Путін.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО.