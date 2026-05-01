Украина и Нидерланды планируют запустить совместное производство дронов уже в этом году

Украина и Нидерланды уже в этом году планируют начать совместное производство дронов Baton и K4.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Нидерландов Юриан Эссер.

Детали реализации проекта не разглашаются, в частности, условия соглашения остаются конфиденциальными.

"Мы ожидаем, что производство начнется в этом году. Условия являются конфиденциальными", – сказал он.

Пресс-секретарь напомнил, что министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус ранее заявляла, что "совместное производство дронов украинскими и нидерландскими компаниями является важным следующим шагом в успешном сотрудничестве между нашими странами".

Он также подчеркнул, что оборонная промышленность Нидерландов не поддастся запугиванию со стороны России, в частности в отношении компании Destinus, и продолжит поддержку Украины.

"Как заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус, наша оборонная промышленность не будет запугана Россией… Компания производит беспилотники и ракеты для Украины и действительно меняет ситуацию к лучшему. Destinus является важным партнером для Министерства обороны Нидерландов", – сказал пресс-секретарь.

Кроме того, Украина и еще пять стран Европы основали коалицию по оборонным закупкам CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support).