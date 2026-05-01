Каждый пятый житель ЕС в прошлом году был под угрозой бедности или социзоляции

В 2025 году 92,7 млн человек в ЕС (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Eurostat.

По сравнению с 2024 годом количество людей, находившихся под угрозой, уменьшилось на 600 тысяч человек (с 93,3 млн, или 21% населения).

Самая высокая доля лиц, находившихся под угрозой бедности или социальной изоляции, была зафиксирована в Болгарии (29%). За ней следуют Греция (27,5%) и Румыния (27,4%).

Самые низкие показатели были зафиксированы в Чехии (11,5%), Польше (15%) и Словении (15,5%).

Риск бедности или социальной изоляции в ЕС был выше для женщин, чем для мужчин (21,9% против 19,8%).

Что касается возраста, то самый высокий риск был зафиксирован среди молодых людей в возрасте 18-24 года (26,3%), тогда как самый низкий – среди взрослых в возрасте 65 лет и старше (18,8%).

Кроме того, риск бедности или социальной изоляции составил 19,1% среди взрослых в возрасте 25-49 лет и 20,8% среди населения в возрасте 50-64 лет.

