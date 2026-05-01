Кабинет министров вводит новый регламент подачи евроинтеграционных инициатив, согласно которому законопроекты должны поступать в Верховную Раду не позднее чем за шесть месяцев до запланированного срока выполнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка во время выступления в парламенте, его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Качки, важно, чтобы у Верховной Рады было достаточно времени для работы над принятием необходимых евроинтеграционных законов.

"Поэтому мы определили, что если требуется одобрение законопроекта, то этот законопроект должен быть подан в парламент не позднее чем за шесть месяцев до запланированного срока выполнения того или иного мероприятия", – сказал Качка во время "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

Вице-премьер выделил два ключевых события 2026 года, которые определят темпы интеграции: июньское заседание Европейского совета, где ожидается формальное решение об открытии кластеров, и отчет Еврокомиссии в ноябре по общей оценке по всем странам-кандидатам в рамках пакета расширения. Оценка в ноябре будет базироваться на результатах работы Украины до конца октября.

"Если оценки в ноябре будут прорывными, то наша амбиция заключить договор о вступлении в 2027 году будет реалистичной... Самым важным, учитывая нынешнее состояние Евросоюза, является выполнение и реализация плана мероприятий в сфере верховенства права и выполнение требований Европейского Союза по 23 и 24 разделам переговоров – это верховенство права, права человека, органы правопорядка", – сообщил вице-премьер.

Качка также заявил, что при условии сохранения высокого темпа реформ Украина способна закрыть большинство переговорных разделов в течение следующих 12-18 месяцев.

Сейчас техническая работа ведется по всем шести кластерам, охватывающим 145 требований Европейского Союза и 1875 мероприятий.

По данным издания FT, темп реформ и разное видение скорости вступления усилили напряженность между Украиной и ЕС.

Читайте также: Украине навязывают "символическое членство" в ЕС? Нет, но есть серьезные вопросы к реформам.