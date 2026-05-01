Многострадальное торговое соглашение ЕС со странами Южной Америки начало действовать

1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Соглашение о создании одной из крупнейших в мире зон свободной торговли было заключено в январе после более 25 лет переговоров.

"Сегодня соглашение между ЕС и МЕРКОСУР начинает действовать на временной основе. Преимущества уже сейчас реальны и очевидны. Таможенные тарифы начинают снижаться. Компании получают доступ к новым рынкам. Инвесторы получают необходимую им предсказуемость", – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она добавила, что временное применение соглашения продемонстрирует его реальные преимущества, а также то, как были учтены обоснованные замечания.

Соглашение, которое отменяет пошлины на более 90% товаров между двумя сторонами, вызвало споры и массовые протесты фермеров в Европе. Франция возглавила оппозицию соглашению из-за опасений, что положение ее фермеров ухудшится.

Однако Брюссель, имея поддержку большинства стран ЕС, продолжил реализацию соглашения, стремясь диверсифицировать торговлю в условиях вызовов со стороны США и Китая.

Соглашение способствует европейскому экспорту автомобилей, вина и сыра, одновременно облегчая ввоз в Европу южноамериканской говядины, птицы, сахара, риса, меда и сои.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

