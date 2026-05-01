Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом из-за резолюции по Карабаху

Парламент Азербайджана принял решение о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом во всех сферах из-за принятой резолюции в поддержку прав армян Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанскую службу "Радио Свобода".

Согласно этому решению, участие Азербайджана в Комитете парламентского сотрудничества ЕС – Азербайджан прекращается.

Одновременно начата процедура прекращения членства парламента Азербайджана в Парламентской ассамблее "ЕвроНест". До завершения этой процедуры азербайджанская делегация не будет участвовать ни в каких мероприятиях этой организации.

Ранее стало известно, что в Министерство иностранных дел Азербайджана 1 мая вызвали посла ЕС Мариану Куюнджич, которой выразили протест в связи с принятой Европарламентом резолюцией.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.

Читайте также статью: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России.