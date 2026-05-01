Румыния объявляла тревогу в приграничье с Украиной из-за российских БпЛА

В Румынии ночью 1 мая объявляли тревогу из-за очередной российской атаки беспилотниками по украинским портам на Дунае.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".

После 3 часов ночи, во время очередной атаки РФ по городам на юге Одесской области, румынские средства наблюдения зафиксировали движение 9 беспилотников.

В связи с этим решили объявить воздушную тревогу для населенных пунктов жудца Тулча. Оповещение RO-Alert разослали в 03:36.

Сообщают, что фиксировались взрывы на украинском берегу Дуная, в районе Измаила и Килии. Средства радиолокационного наблюдения не зафиксировали нарушений воздушного пространства Румынии.

Тревогу в Румынии отменили в 4:03.

Как известно, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная или нарушали воздушное пространство страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БпЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частной усадьбой.