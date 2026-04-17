Російський дрон порушив повітряний простір Румунії

У ніч на 17 квітня під час масованої російської атаки на Україну один з безпілотників РФ порушив повітряний простір Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

За даними відомства, під час чергової атаки РФ на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, зокрема поблизу кордону, системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні.

Одна з цілей увійшла в повітряний простір країни. Повідомляється, що радіолокаційний сигнал було втрачено за 16 км на південний схід від села Кілія-Веке, що в повіті Тулча, над безлюдною місцевістю.

Як повідомили в міністерстві, румунські військовослужбовці вранці розпочнуть пошукову операцію на визначеній ділянці.

У відомстві засудили дії Росії, "які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права".

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни РФ проти України російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.

Про заліт російських дронів неодноразово повідомляла і сусідня Молдова.