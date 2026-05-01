Сербии заморозили средства по программе ЕС до выполнения рекомендаций "Венецианской комиссии"

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что от Сербии ожидают выполнения рекомендаций из заключения Венецианской комиссии относительно изменений в судебной системе и прокуратуре перед дальнейшими выплатами европейских средств.

Об этом сообщает N1.

Марта Кос подтвердила, что европейские выплаты Сербии временно приостановлены – в ожидании, что Белград отреагирует на выводы Венецианской комиссии.

"В настоящее время мы приостановили все выплаты по плану развития из-за отката в сфере правосудия. И пока ситуация не исправлена, финансовая поддержка от ЕС не будет поступать", – цитируют Кос.

Если Сербия отреагирует на рекомендации Венецианской комиссии относительно одобренных изменений в законодательстве о судебной системе и прокуратуре, Еврокомиссия проведет оценку и примет решение о выплатах.

Если выводы окажутся негативными, предназначенные для Сербии средства будут перераспределены другим странам, охваченным этой же программой.

Напомним, в конце апреля Венецианская комиссия, являющаяся консультативным экспертным органом при Совете Европы, опубликовала свое заключение относительно ряда изменений в сербском законодательстве о судебной системе и прокуратуре.

Ранее неофициально сообщалось, что Сербии грозит потеря 1,5 млрд европейских средств из-за отката демократии и дружбы с Россией, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от заключения "Венецианской комиссии" и реакции на него.

В Белграде уверяют, что Сербия продолжает стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет "умолять" об этом.

Читайте также: Три проблемы президента Сербии: почему Александар Вучич может потерять власть уже в 2026 году.