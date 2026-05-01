Сибига в годовщину вступления 10 стран в ЕС призвал завершить воссоединение Европы

Глава МИД Андрей Сибига 1 мая поздравил Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Венгрию, Мальту, Польшу, Словакию, Словению и Кипр с 22-й годовщиной вступления в ЕС и подчеркнул важность завершения процесса воссоединения Европы.

Об этом Сибига написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что 22 года назад Европа приняла одно из своих самых дальновидных решений.

"Расширение 2004 года стало решающим шагом к преодолению исторических разделений и на пути к воссоединению Европы. Сегодня, перед лицом новых геополитических вызовов, это видение единого континента остается актуальным как никогда", – отметил Сибига.

Он добавил, что Украина является неотъемлемой частью этого европейского пространства и, несмотря на колоссальные вызовы войны, продолжает внедрять реформы и адаптироваться к стандартам ЕС.

"Движение по этому пути, основанное на реальных достижениях и дальнейших реформах, будет способствовать не только трансформации Украины, но и укреплению и устойчивости всего Европейского Союза. Завершение воссоединения Европы – это наша общая ответственность. Продвижение Украины на пути к членству в ЕС является неотъемлемой частью этого исторического процесса", – подчеркнул Сибига.

Напомним, вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка заявил 1 мая, что при условии сохранения высоких темпов реформ Украина способна закрыть большинство переговорных разделов в течение следующих 12–18 месяцев.

В настоящее время техническая работа ведется по всем шести кластерам, охватывающим 145 требований Европейского Союза и 1875 мероприятий.

По данным издания FT, темп реформ и разное видение скорости вступления усилили напряжение между Украиной и ЕС.

