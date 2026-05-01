Как Швейцария намерена изменить систему призыва и почему это вызывает сопротивление

Парламент Швейцарии намерен усложнить переход на альтернативную гражданскую службу, рассчитывая таким образом заметно увеличить численность Вооруженных сил.

Поводом для этого решения стала ситуация в сфере безопасности, ухудшившаяся после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Левые считают, что такая мера ставит под угрозу сам институт гражданской службы. Сейчас идет подготовка к референдуму, с помощью которого противники реформы хотят ее остановить.

Подробнее о ситуации в Швейцарии – в статье Самуэля Жабера для SwissInfo Швейцарии нужно больше солдат: как страна закрывает лазейки для "альтернативной службы". Далее – краткое изложение статьи.

В Швейцарии действует правило об обязательной службе в армии для граждан страны.

Однако из правила есть исключения; в частности, военную повинность можно заменить альтернативной, или гражданской, службой.

Гражданская служба в Швейцарии позволяет не проходить действительную военную службу. Но перейти на неё можно только если годный к службе по состоянию здоровья гражданин не может проходить военную службу с оружием в руках "по соображениям совести". Альтернативная служба без оружия в полтора раза длиннее, чем действительная военная служба по призыву.

Те, кто проходит гражданскую службу, работают в отраслях и сферах, имеющих значительный общественный вес. Они, как и военнослужащие, получают компенсацию потери основного заработка.

В прошлом году рекордными (с 1996 года) стали как количество тех, кто выбрал вариант альтернативной службы, так и общее количество дней, отработанных в рамках альтернативной службы (1,9 млн).

Треть заявлений о переходе на альтернативную службу военнослужащие подали уже после прохождения начальной военной подготовки в учебных подразделениях Вооруженных сил (т.н. "школа рекрутов") – чтобы избежать обязанности ежегодно проходить стрелковую переподготовку.

Эта динамика не вписывается в планы правительства.

Парламент намерен резко сократить количество лиц, проходящих гражданскую службу. Ставится цель уменьшить их число с 7 200 до 4 000 в год, то есть более чем на 40 %.

В целом альтернативную гражданскую службу хотят сделать менее привлекательной.

Для этого предложен пакет мер. Одна из них – так называемые "повторные сборы".

По окончании основной части альтернативной службы лица, проходящие гражданскую службу, должны будут участвовать в таких "сборах" ежегодно, как и у военнослужащих.

Лица, полностью отслужившие установленный срок на действительной военной службе, больше не смогут переходить на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать обязанности ежегодно проходить стрелковую переподготовку. Наконец, новая редакция указанного федерального закона запрещает проходить гражданскую службу на должностях, для которых требуется медицинское, стоматологическое или ветеринарное образование.

В ходе парламентских дебатов по этим поправкам министр экономики страны Ги Пармелен заявил, что гражданская служба "вопреки первоначальному замыслу превратилась в проблематичное массовое явление".

Сторонники реформы считают, что смогут перекрыть канал оттока кадров из армии.

Решение об ужесточении условий допуска к альтернативной гражданской службе уже принято Национальным советом и Советом кантонов.

Но широкая коалиция партий и общественных объединений выступила против таких законодательных поправок и в середине января 2026 года инициировала против них референдум, собрав 57 тысяч подписей граждан.

Они напоминают: те, кто выбрал этот формат, работают, как правило, там, где наблюдается особенно острая нехватка кадров, и если их количество сократится на 40%, то найти им замену будет просто невозможно.

По мнению противников реформы, армия сейчас отнюдь не испытывает нехватки личного состава. На данный же момент численность Вооруженных сил Швейцарии и так на 5% превышает установленный максимум.

Независимо от результата голосования 14 июня 2026 года дискуссии вокруг условий прохождения альтернативной гражданской службы не закончатся.

