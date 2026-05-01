У Франції впевнені, що ініціатива США щодо Ормузької протоки не замінить її власну

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро переконаний, що нова коаліція на чолі зі США щодо відновлення судноплавства Ормузькою протокою доповнюватиме, а не конкуруватиме з місією, яку очолили Франція та Велика Британія.

Як пише "Європейська правда", його слова передає Euronews.

Виступаючи в Абу-Дабі, Барро заявив, що він поінформував союзників з країн Перської затоки про ініціативу Великої Британії та Франції, яка зараз перебуває на "просунутій" стадії.

Це сталося після того, як цього тижня Державний департамент США оголосив про Maritime Freedom Construct – ініціативу, яка вживатиме заходів для забезпечення безпечного проходу Ормузькою протокою, включаючи надання інформації в режимі реального часу, а також рекомендацій щодо безпеки та координації.

Глава МЗС Франції заявив, що американська ініціатива є доповненням до місії з 50 країн під керівництвом Парижа та Лондона.

"Це не конкурує з ініціативою, яку ми започаткували та на якій ми зосереджені", – наголосив Барро.

На запитання, чи приєднається Франція до американської місії, Барро відповів, що на цьому етапі не може коментувати це питання.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що в дипломатичній депеші Держдепу, адресованій посольствам США міститься заклик змусити іноземні уряди взяти участь в ініціативі під керівництвом США.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.