Во Франции уверены, что инициатива США по Ормузскому проливу не заменит ее собственную

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро убеждён, что новая коалиция во главе с США по восстановлению судоходства через Ормузский пролив будет дополнять, а не конкурировать с миссией, которую возглавили Франция и Великобритания.

Как пишет "Европейская правда", его слова передает Euronews.

Выступая в Абу-Даби, Барро заявил, что он проинформировал союзников из стран Персидского залива об инициативе Великобритании и Франции, которая сейчас находится на "продвинутой" стадии.

Это произошло после того, как на этой неделе Государственный департамент США объявил о Maritime Freedom Construct – инициативе, которая будет принимать меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив, включая предоставление информации в режиме реального времени, а также рекомендаций по безопасности и координации.

Глава МИД Франции заявил, что американская инициатива является дополнением к миссии из 50 стран под руководством Парижа и Лондона.

"Это не конкурирует с инициативой, которую мы начали и на которой мы сосредоточены", – подчеркнул Барро.

На вопрос, присоединится ли Франция к американской миссии, Барро ответил, что на этом этапе не может комментировать этот вопрос.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в дипломатической депеше Госдепа, адресованной посольствам США содержится призыв заставить иностранные правительства принять участие в инициативе под руководством США.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.