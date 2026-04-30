WSJ: США хочуть створити нову коаліцію для розблокування Ормузької протоки

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країни приєднатись до нової коаліції, яка забезпечить можливість судноплавства наразі заблокованою Ормузькою протокою.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Ця ініціатива, що отримала назву Maritime Freedom Construct, була викладена у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, надісланій у вівторок до посольств США.

У документі американським дипломатам було запропоновано переконати іноземні уряди приєднатися до коаліції.

Згідно з ним, коаліція під керівництвом США обмінюватиметься інформацією, координуватиме дипломатичні дії та забезпечуватиме дотримання санкцій.

Це черговий приклад того, як адміністрація Трампа намагається відновити потік комерційного судноплавства через протоку, незважаючи на спроби Ірану встановлювати міни та атакувати танкери, що проходять через цей стратегічний вузол без дозволу Тегерана.

Прохання адміністрації Трампа про підтримку свідчить про те, що США хочуть, щоб інші країни брали участь у поточному та потенційному майбутньому управлінні Ормузькою протокою, зазначає видання.

"Ваша участь зміцнить нашу спільну здатність відновити свободу судноплавства та захистити світову економіку. Спільні дії є необхідними для демонстрації єдиної рішучості та накладення значних витрат на Іран за перешкоджання транзиту через протоку", – йдеться у документі.

Згідно з телеграмою, MFC буде спільним проєктом Державного департаменту та Центрального командування США.

Держдеп "виступатиме центром дипломатичних операцій", тоді як CENTCOM "забезпечуватиме оперативну інформацію про морську ситуацію" для комерційного судноплавства та координуватиме обмін інформацією між збройними силами партнерів.

На запитання про цю пропозицію високопосадовець адміністрації підтвердив, що ця ідея є одним із багатьох дипломатичних та політичних ресурсів, які є у розпорядженні президента.

"MFC доповнюватиме інші оперативні групи з морської безпеки, включаючи зусилля з морського планування, які очолюють Велика Британія та Франція", – йдеться у телеграмі.

