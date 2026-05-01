Насильство на ґрунті правих поглядів у Німеччині досягло найвищого рівня з 2016 року

Минулого року поліція Німеччини зафіксувала таку кількість насильницьких злочинів на ґрунті правих поглядів, якої не було з 2016 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Федеральні землі повідомили Федеральному кримінальному управлінню (BKA) про 1598 таких злочинів за 2025 рік станом на 31 січня 2026 року. У більшості випадків проводилося розслідування за фактом завдання тілесних ушкоджень або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

У 2024 році землі зафіксували 1488 насильницьких злочинів, скоєних на ґрунті правих поглядів. У 2023 році поліції стало відомо про 1270 таких злочинів.

У співвідношенні до кількості населення у 2025 році в жодній федеральній землі поліція не зафіксувала стільки злочинів на праворадикальному ґрунті, як у Мекленбурзі-Передній Померанії. Торік там на 100 тисяч жителів припадало 145 таких злочинів. Середній показник по країні становить 51 злочин на 100 тисяч жителів.

Найнижчий показник частоти минулого року був у Баварії та Баден-Вюртемберзі – по 28 злочинів на 100 тисяч жителів у кожній із цих земель.

Нагадаємо, більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.

У листопаді у Німеччині поліція розшукувала понад п’ять сотень правих екстремістів, на яких виписані ордери на арешт.