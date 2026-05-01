Німеччина планує розширити резерви продовольства на "чорний день"

Уряд Німеччини планує розширити наявні резервні запаси продуктів на випадок непередбачуваних кризових ситуацій.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Алойс Райнер оголосив про плани розширити державні запаси продовольства на випадок надзвичайних ситуацій.

Станом на цей час у Німеччині є понад 150 таємних локацій, де зберігаються стратегічні запаси продуктів – пшениці, рису, вівса, сухого молока та інших тривалого зберігання. За словами Райнера, їх хочуть доповнити запасами їжі, яка може довго зберігатись і ще більш готова до вживання – як, наприклад, консерви.

Також змінять підхід: додаткові запаси складатимуть на зберігання не лише на визначених державних складах, але й на складах виробників і торгових мереж. Визначені партнери зобов’язані будуть гарантувати наявність на складі певного "недоторканного запасу", який ближче до завершення терміну придатності запускатимуть у продаж та замінятимуть новою продукцією.

Міністр не погоджується з поглядами, що оператори ринку будуть "наживатися на зберіганні", та наголошує, що держава постійно зберігатиме контроль за тим, щоб запаси були у потрібній кількості. На додачу, це означає, що не потрібно додатково витрачатися на нові державні площі для зберігання.

