Швеція побудує зерносховища на півночі країни на випадок війни

Уряд Швеції доручив Міністерству сільського господарства закупити резервні запаси зерна для кількох районів на півночі країни, які можуть бути відрізані в разі конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба шведського уряду.

Резервні запаси зерна будуть призначені для найпівнічніших ленів (районів) Швеції – Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Ємтланд. На їхню закупівлю з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон (60 мільйонів доларів).

Ідея полягає у тому, що запаси зерна будуть постійно замінюватись, аби воно залишалось придатним до використання.

"Північна Швеція є важливою з військово-стратегічного погляду зору і має особливий пріоритет для загальної оборони. Не випадково саме тут робляться перші кроки до створення резервних складів зерна", – сказав міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

За словами шведського міністра сільського господарства Петера Кулльгрена, уряд планує у довгостроковій перспективі створити зерносховища по всій Швеції. Кошти на це передбачені в бюджетному плануванні на 2026-2028 роки.

Як повідомлялось, шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 мільярда крон ($2,9 мільярда), наближаючись до цільового показника НАТО.

У 2024 році головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.