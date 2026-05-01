Германия планирует увеличить продовольственные резервы на "черный день"
Правительство Германии планирует увеличить имеющиеся резервные запасы продуктов на случай непредвиденных кризисных ситуаций.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
Федеральный министр сельского хозяйства Германии Алойс Райнер объявил о планах расширить государственные запасы продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.
На данный момент в Германии насчитывается более 150 секретных мест, где хранятся стратегические запасы продуктов – пшеницы, риса, овса, сухого молока и других продуктов длительного хранения. По словам Райнера, их хотят дополнить запасами продуктов, которые могут долго храниться и еще более готовы к употреблению – как, например, консервы.
Также изменят подход: дополнительные запасы будут храниться не только на государственных складах, но и на складах производителей и торговых сетей. Партнеры будут обязаны гарантировать наличие на складе определенного "неприкосновенного запаса", который ближе к окончанию срока годности будут выпускать в продажу и заменять новой продукцией.
Министр не согласен с мнением, что операторы рынка будут "наживаться на хранении", и подчеркивает, что государство будет постоянно контролировать, чтобы запасы были в необходимом количестве. Кроме того, это означает, что не нужно дополнительно тратиться на новые государственные площади для хранения.
