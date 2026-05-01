Віцеканцлер Німеччини закликав нафтові компанії передати знижку на пальне споживачам

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що нафтові компанії повинні передати споживачам вигоди від зниження цін на пальне в Німеччині.

Про це він заявив у п’ятницю, 1 травня, в інтерв’ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, уряд тимчасово знизив енергетичний податок Німеччини на дизельне паливо та бензин приблизно на 0,17 євро за літр, що становить близько 1,6 млрд євро у рамках пакета заходів, спрямованих на пом'якшення наслідків стрімкого зростання світових цін.

Клінгбайль вважає, що нафтові компанії країни також повинні взяти на себе відповідальність.

"Ми, політики, будемо пильно стежити за цим, але ці знижки повинні бути передані споживачам", – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.

30 квітня в Європейській комісії повідомили, що в ЄС наразі немає дефіциту палива та газу попри продовження війни на Близькому Сході.