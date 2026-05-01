Вице-канцлер Германии призвал нефтяные компании передать скидку на топливо потребителям

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль считает, что нефтяные компании должны передать потребителям выгоды от снижения цен на топливо в Германии.

Об этом он заявил в пятницу, 1 мая, в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, правительство временно снизило энергетический налог Германии на дизельное топливо и бензин примерно на 0,17 евро за литр, что составляет около 1,6 млрд евро в рамках пакета мер, направленных на смягчение последствий стремительного роста мировых цен.

Клингбайль считает, что нефтяные компании страны также должны взять на себя ответственность.

"Мы, политики, будем пристально следить за этим, но эти скидки должны быть переданы потребителям", – заявил он.

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.

30 апреля в Европейской комиссии сообщили, что в ЕС в настоящее время нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке.