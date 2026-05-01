Сибіга: домовленостей про зустрічі із новим урядом Угорщини ще немає

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що наразі немає домовленостей щодо зустрічі із новим урядом Угорщини.

Про це він сказав у п’ятницю, 1 травня, під час спілкування із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше, "як це має бути між партнерами та сусідніми державами".

"Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин", – сказав він.

Глава українського МЗС акцентував, що ключовим у цьому контексті є контактів на рівні лідерів.

"Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов'язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами", – сказав міністр.

На уточнювальне питання, чи є вже якісь домовленості, Сибіга відповів, що ні.

"Наразі немає", – сказав глава МЗС.

Як відомо, 28 квітня Петер Мадяр заявив, що ініціює зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

Радник президента України Дмитро Литвин зауважив, що "президент ще не узгоджував графік на червень".