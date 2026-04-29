У Зеленського прокоментували пропозицію Мадяра зустрітись на Закарпатті

Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував пропозицію майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра провести першу зустріч з Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

Про це Литвин розповів у коментарі журналістам в середу, повідомляє "Європейська правда".

Литвин зауважив, що "президент ще не узгоджував графік на червень".

Також він додав, що "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".

Напередодні Петер Мадяр прийняв у себе мера українського міста Берегове на Закарпатті та обговорив з ним ситуацію угорської меншини.

Мадяр повідомив, що ініціює зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

"Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України", – заявив Мадяр.

Мер міста Берегове Золтан Баб'як на зустрічі з Мадяром заявив, що в Україні немає жодних утисків угорської національної спільноти.

Як відомо, Мадяр одразу після перемоги опозиційної "Тиси" на виборах заявив, що для налагодження добросусідських відносин з Україною питання нацменшин потребуватиме врегулювання.