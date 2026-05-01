Сибига: договоренностей о встречах с новым правительством Венгрии пока нет

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на данный момент нет договоренностей о встрече с новым правительством Венгрии.

Об этом он сказал в пятницу, 1 мая, во время общения с журналистами, сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что Украина выступает за конструктивный дипломатический диалог с Венгрией и заинтересована в установлении непосредственного диалога как можно скорее, "как это должно быть между партнерами и соседними государствами".

"Да, мы заинтересованы в диалоге с нашими венгерскими партнерами. Мы считаем, что после выборов действительно открылось окно возможностей и окно для активизации всего спектра двусторонних отношений", – сказал он.

Глава украинского МИД подчеркнул, что ключевым в этом контексте являются контакты на уровне лидеров.

"Мы готовы двигаться вперед. Мы заинтересованы в установлении непосредственного диалога как можно скорее. Мы приветствуем все усилия, связанные с налаживанием такого диалога и готовностью к встречам. А эти встречи, безусловно, будут определяться дипломатическими каналами в местах и сроки, согласованные сторонами", – сказал министр.

На уточняющий вопрос, есть ли уже какие-то договоренности, Сибига ответил, что нет.

"Пока нет", – сказал глава МИД.

Как известно, 28 апреля Петер Мадяр заявил, что инициирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что "президент еще не согласовывал график на июнь".