У Північній Ірландії чоловіка звинуватили після вибуху авто біля поліцейської дільниці

У Північній Ірландії 66-річного чоловіка затримали та звинуватили у низці тяжких злочинів, пов’язаних із вибухом автомобіля біля поліцейського відділку.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Підозрюваного заарештували у вівторок, 28 квітня, відповідно до Закону про тероризм.

Йому інкримінують, зокрема, спробу вбивства, зберігання вибухових речовин із наміром створення загрози життю або серйозної шкоди майну, спричинення вибуху, що міг становити небезпеку для людей, зберігання предметів для терористичної діяльності, а також викрадення автомобіля.

За даними слідства, інцидент стався після викрадення водія в районі Твінбрук на заході Белфаста. Чоловіка змусили сісти в автомобіль, у якому було розміщено вибуховий пристрій, та наказали їхати до відділку поліції в Данмеррі.

Очікується, що обвинувачений постане перед Магістратським судом Лісберна в суботу, 2 травня.

Усі звинувачення надалі розглядатиме Служба державного обвинувачення.

Як відомо, 26 квітня поліція Північної Ірландії розпочала розслідування щодо спроби вбивства після вибуху автомобіля біля поліцейського відділку на півдні Белфаста.

У вівторок, 28 квітня поліція заявила, що затримала чоловіка для допиту.