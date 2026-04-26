У Північній Ірландії вибухнуло авто біля поліцейського відділку: розслідують спробу вбивства

Поліція Північної Ірландії розпочала розслідування щодо спроби вбивства після вибуху автомобіля біля поліцейського відділку на півдні Белфаста.

Про це правоохоронці повідомили у неділю, 26 квітня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався ввечері у суботу, 25 квітня.

"Ми розпочали розслідування щодо спроби вбивства, яке проводитиме наш підрозділ з розслідування терористичних злочинів", – заявили правоохоронці.

ЗМІ публікують світлину після інциденту, на якому видно понівечений полум’ям автомобіль поруч із поліцейською дільницею.

Голова Ради з питань поліції Північної Ірландії назвав цей інцидент "спробою вбивства поліцейських".

Фото: Sky News

Як повідомлялося, нещодавно у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Також у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.

Окрім цього, у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися цього тижня.