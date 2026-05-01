В Северной Ирландии мужчину обвинили после взрыва автомобиля возле полицейского участка

В Северной Ирландии 66-летнего мужчину задержали и обвинили в ряде тяжких преступлений, связанных со взрывом автомобиля возле полицейского участка.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Подозреваемого арестовали во вторник, 28 апреля, в соответствии с Законом о терроризме.

Ему инкриминируют, в частности, покушение на убийство, хранение взрывчатых веществ с намерением создать угрозу жизни или нанести серьезный ущерб имуществу, причинение взрыва, который мог представлять опасность для людей, хранение предметов для террористической деятельности, а также угон автомобиля.

По данным следствия, инцидент произошел после похищения водителя в районе Твинбрук на западе Белфаста. Мужчину заставили сесть в автомобиль, в котором было размещено взрывное устройство, и приказали ехать в полицейский участок в Данмерри.

Ожидается, что обвиняемый предстанет перед Магистратским судом Лисберна в субботу, 2 мая.

Все обвинения в дальнейшем будет рассматривать Служба государственного обвинения.

Как известно, 26 апреля полиция Северной Ирландии начала расследование по факту покушения на убийство после взрыва автомобиля возле полицейского участка на юге Белфаста.

Во вторник, 28 апреля, полиция заявила, что задержала мужчину для допроса.