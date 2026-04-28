У Північній Ірландії затримали чоловіка у справі про вибух біля відділка поліції

Поліція Північної Ірландії затримала чоловіка, який може бути причетним до інциденту, коли біля поліцейського відділку на околиці Белфаста вибухнула бомба, що знаходилася у викраденому автомобілі.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як відомо, 26 квітня поліція Північної Ірландії розпочала розслідування щодо спроби вбивства після вибуху автомобіля біля поліцейського відділку на півдні Белфаста.

У вівторок, 28 квітня поліція заявила, що затримала чоловіка для допиту.

За даними правоохоронців, в околицях Белфаста тривають обшуки.

Як повідомлялося, нещодавно у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги, що стала другим інцидентом за два дні, який поліція розслідує як можливий злочин на ґрунті антисемітизму.

Також у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі "швидкої" єврейської організації.