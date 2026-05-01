В Германии турист погиб в труднодоступной пещере во время экскурсии

В труднодоступной пещере Фалькенштайн в Швабском Альбе, что в земле Баден-Вюртемберг, погиб 61-летний турист.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел во время посещения пещеры группой из шести туристов и трех экскурсоводов. На момент происшествия они находились примерно в 1300 метрах от входа в подземную систему.

По данным полиции, признаков постороннего вмешательства или халатности других лиц не выявлено. Как сообщили правоохранители, причиной смерти стало внезапное ухудшение состояния здоровья.

После вызова экстренных служб к месту происшествия выехали горные спасатели и другие подразделения. Всего в операции было задействовано более 100 спасателей.

Как отмечается, добраться до пещеры можно только пешком через сложную горную местность, а путь к пострадавшему занял около полутора часов. Остальные участники группы и экскурсоводы смогли самостоятельно выбраться из пещеры без травм.

Пещера Фалькенштайн является так называемой "дикой пещерой" с подземной рекой Эльзах и сложной системой проходов. Она известна опасными условиями, в частности риском внезапных подтоплений. С 2018 года доступ к ней официально ограничен и возможен только по специальному разрешению.

