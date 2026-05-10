Британія відправить свій військовий корабель на Близький Схід

Велика Британія направить один зі своїх військових кораблів на Близький Схід у рамках підготовки до місії під керівництвом ЄС, метою якої є супровід суден через Ормузьку протоку після встановлення стабільного перемир’я.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Мова йде про ракетний есмінець HMS Dragon, який здатний знищувати керовані ракети.

"Попереднє розміщення HMS Dragon є частиною обережного планування, яке забезпечить готовність Великої Британії, як частини багатонаціональної коаліції під спільним керівництвом Британії та Франції, до убезпечення протоки, коли дозволять умови", – заявив речник Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку. Втім, наступного дня він призупинив цей проєкт.

Трамп також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції США в Ормузькій протоці.

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.