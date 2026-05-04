Трамп обіцяє "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме операції в Ормузькій протоці 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню проєкту "Свобода" – операції з виведення суден "нейтральних країн" з Ормузької протоки.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп додав, що, на його думку, Іран став "набагато поступливішим" у мирних переговорах.

Американський президент також наголосив, що нарощування військової присутності США на Близькому Сході триває.

"У нас більше зброї та боєприпасів набагато вищого ґатунку, ніж було раніше. У нас найкраще обладнання. У нас є все по всьому світу. У нас є ці бази по всьому світу. Усі вони укомплектовані обладнанням. Ми можемо використовувати все це обладнання, і ми це зробимо, якщо нам це знадобиться", – заявив він.

4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Свобода" з метою звільнення суден, що застрягли в Ормузькій протоці. Іранське військове командування негайно відповіло, що американські військові будуть атаковані, якщо спробують наблизитися до протоки.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Військові Сполучених Штатів заявили, що у понеділок 4 травня уразили в Ормузькій протоці шість катерів Ірану.