Великобритания направит свой военный корабль на Ближний Восток

Великобритания направит один из своих военных кораблей на Ближний Восток в рамках подготовки к миссии под руководством ЕС, целью которой является сопровождение судов через Ормузский пролив после установления стабильного перемирия.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Речь идет о ракетном эсминце HMS Dragon, который способен уничтожать управляемые ракеты.

"Предварительное размещение HMS Dragon является частью осторожного планирования, которое обеспечит готовность Великобритании, как части многонациональной коалиции под совместным руководством Великобритании и Франции, к обеспечению безопасности пролива, когда позволят условия", – заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив. Впрочем, на следующий день он приостановил этот проект.

Трамп также пообещал"смести Иран с лица земли", если тот будет препятствовать осуществлению операции США в Ормузском проливе.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.