Испания приступила к эвакуации с лайнера, на котором вспыхнула инфекция, вызванная хантавирусом
Новости — Воскресенье, 10 мая 2026, 13:45 —
Испания приступила к эвакуации пассажиров с зараженного хантавирусом круизного лайнера, стоящего на якоре у острова Тенерифе на Канарских островах.
Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".
Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила, что операция проходит и что все пассажиры на борту судна MS Hondius пока не имеют симптомов.
Во время первой фазы эвакуации пассажиров, которые находились на борту в медицинских масках, начали поэтапно спускать на спасательные шлюпки. Их доставляют к берегу, где встречают медики и спасатели в защитных костюмах.
По прибытии на сушу пассажиров распределяют по национальностям. Из порта их на автобусах доставляют в аэропорт Тенерифе, откуда чартерные рейсы возвращают людей в страны происхождения.
Первыми эвакуируют 14 граждан Испании, далее пассажиров из Нидерландов, Германии и Греции, а также часть экипажа.
Отдельные рейсы запланированы в Великобританию, США и Австралию.
Операция прошла на фоне международных мер реагирования на вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.
Норвегия направила на Тенерифесанитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.
Сообщалось, что Франция готовит эвакуацию пяти своих граждан с круизного судна MV Hondius.