Польща перевіряє, чи справді розшукуваний ексміністр Зьобро виїхав з Угорщини до США

Польська влада перевіряє інформацію про те, що колишній генпрокурор та міністр юстиції Збігнєв Зьобро виїхав на проживання з Угорщини до США, і якщо це так – проситиме Вашингтон про його екстрадицію.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявив міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек.

У неділю в польських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Збігнєв Зьобро, який обіймав топпосади в часи правління партії "Право і справедливість" і зараз під кримінальним переслідуванням, ймовірно виїхав на проживання з Угорщини до США – не маючи певності щодо свого майбутнього після зміни влади у Будапешті.

Зокрема, журналісти отримали від свідка фото Збігнєва Зьобро в аеропорту у Нью-Джерсі, нібито зроблене 9 травня. Відомо, що він має американську візу.

Жодних офіційних підтверджень цієї інформації від Зьобро чи його соратників поки не було.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек повідомив, що Варшава перевіряє цю інформацію і у разі її підтвердження звернеться до Вашингтона щодо екстрадиції колишнього топпосадовця. Водночас він вже підтвердив, що ексміністр справді на цей час у Штатах.

"Нам відомо, що він з’явився в аеропорту у США – але це не означає, що він збирається втікати від польського правосуддя і переховуватися у США", – зазначив він.

"Я говорив з національним прокурором щодо цього, ми почнемо відповідні дії у понеділок. Якщо підтвердиться, що він (Зьобро) у США – ми будемо просити про екстрадицію", – додав міністр.

Нагадаємо, Зьобро невдовзі після зміни влади у Польщі опинився під серією розслідувань за ймовірні порушення, скоєні під час перебування на посаді. Серед іншого, йому закидають зловживання з коштами підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

У лютому 10 лютого польська прокуратура попросила про європейський ордер на арешт для Зьобро.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.