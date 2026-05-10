Польша проверяет, действительно ли разыскиваемый экс-министр Зёбро выехал из Венгрии в США

Польские власти проверяют информацию о том, что бывший генпрокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро выехал из Венгрии в США на постоянное проживание, и если это так – будет просить Вашингтон о его экстрадиции.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

В воскресенье в польских СМИ появилась информация о том, что Збигнев Зёбро, который занимал топ-должности во времена правления партии "Право и справедливость" и сейчас под уголовным преследованием, вероятно выехал из Венгрии в США – не имея уверенности относительно своего будущего после смены власти в Будапеште.

В частности, журналисты получили от свидетеля фото Збигнева Зёбро в аэропорту в Нью-Джерси, якобы сделанное 9 мая. Известно, что он имеет американскую визу.

Никаких официальных подтверждений этой информации от Зёбро или его соратников пока не было.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что Варшава проверяет эту информацию и в случае ее подтверждения обратится в Вашингтон относительно экстрадиции бывшего топ-чиновника. В то же время он уже подтвердил, что экс-министр действительно в настоящее время в Штатах.

"Нам известно, что он появился в аэропорту в США – но это не значит, что он собирается бежать от польского правосудия и скрываться в США", – отметил он.

"Я говорил с национальным прокурором по этому поводу, мы начнем соответствующие действия в понедельник. Если подтвердится, что он (Зёбро) в США – мы будем просить об экстрадиции", – добавил министр.

Напомним, Зёбро вскоре после смены власти в Польше оказался под серией расследований за вероятные нарушения, совершенные во время пребывания в должности. Среди прочего, его обвиняют в злоупотреблениях со средствами подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

В феврале 10 февраля польская прокуратура попросила о европейском ордере на арест для Зёбро.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для топ-чиновников.