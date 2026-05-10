Польща й Данія проводять спільні навчання на суходолі і в Балтійському морі

Новини — Неділя, 10 травня 2026, 15:02 — Марія Ємець

Польща та Данія проводять спільні військові навчання Baltic Shield-2026, що тривають на території обох країн та у Балтійському морі.

Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що на території Польщі, на данському острові Борнгольм та в акваторії Балтійського моря тривають спільні польсько-данські навчання Baltic Shield 2026.

У маневрах беруть участь військово-морські сили, повітряні сили, артилеристи, сили спецоперацій та інші. 

"Baltic Shield 2026 – це не лише перевірка боєготовності та взаємосумісності союзницьких сил. Це таокж чіткий сигнал єдності між членами НАТО регіону довкола Балтійського моря", – зазначив Косіняк-Камиш.  

Раніше цього тижня президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними навчаннями біля Сувальського коридору.

У ЄС на початку травня проводили "кабінетні навчання" з симуляцією сценаріїв нападу на когось із членів ЄС.

У квітні Британія і ще дев'ять країн оголосили про створення "доповнення до НАТО" для стримування РФ на морі.

