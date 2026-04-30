Британія і ще дев'ять країн створюють "доповнення до НАТО" для стримування РФ на морі

Велика Британія спільно з дев’ятьма країнами Європи створює спільне об’єднання для стримування майбутніх загроз з боку Росії, що виходять від "морського кордону" на півночі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головнокомандувач Королівських ВМС адмірал Гвін Дженкінс, якого цитує The Guardian.

Дженкінс зазначив, що, незважаючи на тривалу кризу на Близькому Сході, де Ормузька протока залишається закритою після американо-ізраїльської війни в Ірані, "Росія, як і раніше, становить найсерйознішу загрозу нашій безпеці".

За його словами, 10 членів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) минулого тижня підписали меморандум про наміри щодо створення "багатонаціональних морських сил", які виступатимуть "доповненням до НАТО".

До складу альянсу увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія. Можливість доєднатися до альянсу також розглядає Канада.

"За останні два роки кількість вторгнень Росії в наші води зросла майже на третину", – заявив головнокомандувач британських ВМС, додавши, що, на його думку, у Великої Британії "на півночі є відкритий морський кордон із Росією".

Метою нових морських сил, якими "за необхідності" керуватиме військовий штаб Великої Британії в Нортвуді, буде спільне навчання та підготовка.

Вони також будуть "призначені для негайного ведення бойових дій у разі потреби, з реальними можливостями, реальними планами війни та реальною інтеграцією", зазначив Дженкінс.

Тим часом ЗМІ повідомили, що рішення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера дозволити британським військовим проводити огляд суден так званого "тіньового флоту" Росії не мало помітного впливу на кількість суден, що проходять через британські води.

Наприкінці березня Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна "тіньового флоту" Росії.

У відповідь у Росії пригрозили Британії наслідками.